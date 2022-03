Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Gefell (ots)

Am Dienstag gegen 4:30 Uhr kontrollierten Polizisten eine 49-jährige Ford-Fahrerin in der Friedensstraße in Gefell. Nachdem ein freiwilliger Atemalkoholtest 1,64 Promille ergab, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Den Führerschein musste die Fahrerin vorläufig herausgeben und sie erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell