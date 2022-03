Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entgegengesetzt der Einbahnstraße gefahren

Kaulsdorf (ots)

Montagmittag befuhr ein 43-Jähriger mit seinem LKW entgegengesetzt der Einbahnstraße in der Straße des Friedens in Kaulsdorf. Als der Fahrer versuchte, einem entgegenkommenden PKW auszuweichen, streifte er den am Fahrbahnrand geparkten Suzuki. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

