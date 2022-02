Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Starkstromkabel

Neustadt an der Orla (ots)

Freitagnachmittag wurde der Diebstahl von ca. 15 Meter Starkstromkabel von einem Strommast auf der Baustelle im Willy-Dolge-Weg in Neustadt an der Orla mitgeteilt. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell