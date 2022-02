Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Laster stießen seitlich zusammen

Rudolstadt (ots)

Als am 22.02.2022 gegen 16:00 Uhr ein LKW einen anderen in Höhe der Abfahrt Schwarza auf der Herbert Stauch Straße (Bundesstraße 85) in Rudolstadt überholen wollte, erhöhte der Fahrer des zu überholenden Lasters die Geschwindigkeit. Beim Wiedereinscheren stießen beide Fahrzeuge seitlich zusammen. Dabei entstand Sachschaden von ca. 300 Euro. Der Verursacher hielt kurz an, setzte jedoch die Fahrt in Richtung Saalfeld fort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Beim Verursacher handelte es sich um einen polnischen Sattelzug mit blauer Sattelzugmaschine. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

