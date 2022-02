Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigungen durch Unbekannte

Schalkau (ots)

Sonntagvormittag wurde festgestellt, dass Unbekannte einen Hydranten in Bodenhöhe in der Straße "Siedlung im Grund" in Schalkau abgebrochen hatten. Eine weitere Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde am Idaplatz in Schalkau wegen drei beschädigter Wegeleuchten aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

