Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Pößneck (ots)

Am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr führten Beamte der Saalfelder Einsatzunterstützung Geschwindigkeitskontrollen in der Saalfelder Straße in Pößneck durch. 50 km/h sind an dieser Stelle zulässig, dennoch verstießen insgesamt 28 Fahrzeug-Führer gegen diese Vorschrift. Ein Fahrer überholte gerade mit 92 km/h, als er gemessen wurde. Er wird um eine Anzeige sowie um ein Fahrverbot nicht herumkommen. Weitere 4 Geschwindigkeitssünder erhielten eine Anzeige und 23 Fahrer kommen mit einem Verwarngeld davon.

