Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinwirkung gefahren und Polizisten beleidigt

Schleiz (ots)

Sonntagabend erhielt die Polizei den Hinweis über einen auffällig fahrenden Opel in Schleiz. Die Beamten machten sich auf die Spur und konnten den Fahrer stellen, der offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand. Er verhielt sich während der Kontrolle unkooperativ und verweigerte den Atemalkoholtest. Um die Blutentnahme im Krankenhaus zur Beweissicherung kam er jedoch nicht herum. Da er sich die ganze Zeit über renitent und aggressiv verhielt sowie die Polizisten beleidigte, kam er zum Unterbindungsgewahrsam in die Zelle der Polizeiinspektion in Schleiz. Dort war er dann mit dem Atemalkoholtest einverstanden. Er pustete 2,86 Promille. Nachdem sich der 33-jährige beruhigt hatte, konnte er wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden. Wahrscheinlich hatte der Mann während seiner Fahrt mehrere Fahrzeuge oder andere Gegenstände bzw. Objekte gestreift, denn am Opel befanden sich Unfallspuren, die bisher noch nicht zugeordnet werden konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell