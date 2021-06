Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: 55-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Reichartshausen wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Ein 20-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem Dacia auf der Feldstraße in Richtung K 4189 unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete er beim Linksabbiegen die Vorfahrt des Radlers, der in Richtung Reichartshäuser Straße unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Der 55-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es war zudem Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro entstanden.

