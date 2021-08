Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen - Alkoholisierte 41-Jährige randaliert am Kurpfalz Centrum und verletzt eine Beamtin

Leimen (ots)

Am späten Samstagabend meldeten Zeugen gegen 23.00 Uhr eine sichtlich betrunkene Frau, die rund um das Kurpfalz Centrum in verschiedene Gaststätten und Bars ging und dort die Gäste anpöbelte und ungezielt um sich schlug. Als die Beamten des Polizeireviers Wiesloch vor Ort eintrafen, lag die 41-jährige Leimenerin gerade benommen auf dem Boden. Von einer auf die andere Sekunde schlug die Stimmung der Frau jedoch um und sie begann, Beleidigungen auszustoßen und sich aggressiv aufzubauen. Außerdem warf sie ihre Schuhe auf den abgestellten Streifenwagen. Gegen die folgende Gewahrsamnahme leistete sie Widerstand und trat gegen die eingesetzten Beamten. Eine Beamtin erlitt hierbei Prellungen und Hautabschürfungen. Die mit nahezu 2 Promille deutlich alkoholiserte Beschuldigte durfte im Anschluss ihren Rausch in einer Zelle im Polizeirevier Wiesloch ausschlafen. Sie sieht zudem einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung entgegen.

