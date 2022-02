Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schleiz (ots)

Am Sonntag gegen 20:00 Uhr stieß ein unbekannter grüner SUV beim Rückwärtsfahren gegen einen Mini Cooper auf dem Parkplatz eines Schnell-Restaurants in der Industriestraße in Schleiz. Der Verursacher fuhr danach einfach weiter. Der Fahrer des Mini Cooper rannte dem SUV noch hinterher, jedoch kümmerte dies dessen Fahrer nicht. Stattdessen beleidigte er den Geschädigten, laut dessen Angaben. Folgende Personenbeschreibung zum Verursacher konnte abgeliefert werden: korpulente Gestalt, blonder Dreitagebart, kurzrasierte blonde Haare bzw. Halbglatze. Auf der Ersatzradabdeckung am Heck des Fahrzeugs war das Bild eines Hirsches zu sehen. Der SUV hatte nach Aussage des Geschädigten möglicherweise die Kennzeichen-Fragmente: SOK-ZD ???, Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

