Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchdiebstahl in Supermarkt

Neustadt an der Orla (ots)

Unbekannte drangen vermutlich in der Nacht zum Samstag über das Dach des Einkaufsmarktes in der Schleizer Straße in Neustadt an der Orla ein und flexten den im Objekt vorhanden Tresor auf. Aus diesen ließen die Einbrecher Bargeld in bisher unbekannter Höhe mitgehen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

