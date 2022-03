Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Grünschnitt einer Hecke in Brand gesetzt

Bad Blankenburg (ots)

Am Montag gegen 14:00 Uhr entzündeten Unbekannte den Grünschnitt einer Koniferenhecke am Grundstück eines Hotels in der Wirbacher Straße in Bad Blankenburg. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Nach Befragung des Einsatzleiters war Selbstentzündung ausgeschlossen. Glücklicherweise war das Hotel-Gebäude nicht betroffen. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell