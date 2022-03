FW-EN: PKW bleibt auf Dach liegen

Sprockhövel (ots) - Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18.40 Uhr alarmiert. In einem Betriebsgebäude am Eichenhofer Weg hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach Erkundung des Gebäudes durch die Einsatzkräfte konnte jedoch kein Schadensereignis festgestellt werden. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach einer Stunde beendet. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Sprockhövel Pressestelle ...

