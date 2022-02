Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Keine Verschnaufpause für die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr

Sprockhövel (ots)

Nach der Vielzahl der Einsätze seit Freitag für die Feuerwehr Sprockhövel ging es für die Einsatzkräfte auch am Montag arbeitsintensiv weiter. Im Lübbering drohten 5 Bäume auf ein Wohnhaus zu stürzen. Hier bewegte sich schon der Wurzelteller der Bäume und stellte eine akute Gefahr dar. Am Kaninchenweg war ein Baum auf einen Stromkasten gefallen und in der Stefansbecke war ein weiterer Baum umgestürzt. Die Einsatzkräfte haben die Bäume abgetragen, so dass von diesen keine weitere Gefahr mehr ausging. Am Kressieper Weg war ein Keller ca. 50 cm mit Wasser voll gelaufen. Hier pumpten die Einsatzkräfte das Wasser wieder ab. Gegen 20.30 Uhr unterstützte die Feuerwehr in der Kortenstraße den Rettungsdienst beim Transport einer Patientin zum Rettungswagen.

