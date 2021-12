Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Ankunft am Flughafen Köln/Bonn: Bundespolizei nimmt gesuchten Urkundenfälscher fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Sonntag, den 26. Dezember gegen 16:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Flughafen Köln/Bonn. Der türkische Staatsangehörige war aus Wien kommend nach Deutschland eingereist, als die Beamten einen Fahndungsabgleich durchführten, der einen offenen Haftbefehl zutage förderte. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal fahndete nach dem 28-Jährigen, der nach einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zuzüglich 70 Euro Verfahrenskosten nicht bezahlt hatte. Die drohende Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen konnte der Gesuchte jedoch im letzten Moment abwenden, in dem er die offene Summe noch vor Ort beglich. Zusätzlich bestand gegen ihn eine Aufenthaltsermittlung wegen Verstoßes gegen das Asylgesetz.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt und konnte seine Reise fortsetzen.

