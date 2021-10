Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Friedrich-Ebert-Ring ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und schlugen ein Kellerfenster ein, um ins Innere zu gelangen. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. In der Wohnung aufgefundene Spuren werden nun untersucht und ausgewertet. Das entwendete Diebesgut und die Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Tätern können an den Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 gerichtet werden

