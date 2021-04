Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand und Unfall

Aalen (ots)

Wört: Schilf geriet in Brand

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr kam es am Dorfmühlweiher zum Brand einer Schilffläche von etwa 300 Quadratmetern. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 42 Personen im Einsatz und konnte die Flammen löschen. Die polizeilichen Brandermittlungen laufen und das Polizeirevier Ellwangen sucht unter der Telefonnummer 07961 9300 nach Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit abgemeldetem Fahrzeug

Ein 33-jähriger VW-Fahrer wollte am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr von der Szekesfehervarer Straße in die Oberbettringer Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einer vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Opel-Fahrerin, die auf der Oberbettringer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch den Crash verletzte sich die 27-Jährige leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 33-Jährige mit einem abgemeldeten Fahrzeug unterwegs war. Er muss nun mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell