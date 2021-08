Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Altona: Alkoholisierter Mann zeigt "Hitlergruß" in der Öffentlichkeit

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei beleidigte ein 28jähriger Mann am 06.08.2021 gegen 23.20 Uhr grundlos zwei DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter im Bahnhof Altona. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei wurde auf den Vorfall aufmerksam und sprach den Beschuldigten auf sein Fehlverhalten zunächst an. Der deutsche Staatsangehörige mit festem Wohnsitz in Hamburg reagierte umgehend aggressiv. Offensichtlich war der Mann leicht alkoholisiert.

"Während der andauernden bundespolizeilichen Maßnahmen rief der Tatverdächtige lautstark "Heil Hitler" und hob dazu vor den eingesetzten Bundespolizisten seinen rechten Arm zum sogenannten "Hitlergruß"."

Zeitgleich passierten mehrere Reisende den Bereich und wurden auf den strafbaren Vorfall aufmerksam. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Beleidigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte mit einem Platzverweis für den Bahnhof entlassen.

Zuständigkeitshalber übernimmt das LKA der Polizei Hamburg die weiteren Ermittlungen.

