POL-PDPS: Fahren in Trunkenheit

Pirmasens (ots) - Am Freitag, um 00:15 Uhr, sollte im Innenstadtbereich ein Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und das Blaulicht und versuchte, zu fliehen. Die Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit ging quer durch Pirmasens. In der Poissystraße stellte der Mann den Pkw ab und setze die Flucht zu Fuß fort. Schließlich konnte der Flüchtende im Berliner Ring in ...

