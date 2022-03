Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Heiderhof - Geschädigter überrascht zwei männliche Täter - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 07.03.2022, in dem Zeitraum zwischen 20:00 und 20:20 Uhr, brachen zwei noch unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung auf dem Schlegenweg in Bonn-Heiderhof ein: Nach der Spurenlage hatten sich die Einbrecher durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer der Wohnung verschafft und diese augenscheinlich nach möglichem Diebesgut durchsucht. Bei seiner Rückkehr gegen 20:20 Uhr bemerkte der Wohnungsinhaber einen Taschenlampenschein und beobachtete dann zwei ihm unbekannte Männer, die nach seiner Ansprache zu Fuß vom Ort des Geschehens flüchteten. Eine Person rannte durch eine Hecke über die Zuwegung des Hauses in Richtung Schlehenweg - die andere Person lief in entgegengesetzter Richtung hinter dem Haus weg. Nach dem aktuellen Sachstand entfernten sich die Unbekannten ohne Beute. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der beiden beobachteten Männer, zu denen derzeit lediglich die Größe von jeweils rund 180 cm bekannt ist.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-159 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

