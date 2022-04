POL-PDPS: Lemberg - Trunkenheitsfahrt

Dahn (ots) - Am Donnerstag, 31.03.2022 09.00 Uhr wurde eine 59- jährige Kleinkraft-radfahrerin in der Reichenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrzeugführerin war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, wes-halb die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fah-ren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. /pidn Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Dahn Telefon: 06391/916-0 ...

