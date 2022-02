Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Müllcontainer in Brand

Gera (ots)

Gera: Insgesamt drei Papiercontainer brannten gestern Abend (31.01.2022) in der Liselotte-Hermann-Straße in Gera, so dass gegen 20:35 Uhr Feuerwehr und Polizei ausrückten. Unverzüglich leiteten die Kameraden der Feuerwehr die Löschmaßnahmen am Einsatzort ein. Glücklicherweise wurden weder Personen verletzt noch angrenzende Gebäude beschädigte. Die drei Müllcontainer wurden jedoch aufgrund der Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Brandgeschehen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können. (RK)

