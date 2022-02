Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wand beschmiert - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter beschmierten am 30.01.2022, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 22:45 Uhr die Wand eines Wohnhauses in der Altenburger Straße mit diversen Schriftzügen in schwarzer Farbe. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 /829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

