Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0263 --Ladendiebstahl eskaliert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 08.04.2021, 20:30 Uhr

Ein 15-Jähriger attackierte am Donnerstagabend zwei Mitarbeiter eines Supermarktes in Walle mit einer abgebrochenen Flasche, nachdem sie ihn bei einem Ladendiebstahl ertappt hatten. Sie wurden dabei verletzt. Einsatzkräfte nahmen ihn fest.

Gegen 20:30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Supermarkt in die Waller Heerstraße gerufen. Vor Ort versuchten zwei Mitarbeiter den 15-Jährigen festzuhalten, der sich massiv sperrte. Sowohl der 54-jährige Ladendetektiv, als auch der 28-jährige Mitarbeiter des Supermarktes hatten Schnittverletzungen und bluteten.

Laut ersten Aussagen hatte der 15-Jährige versucht ein Paar Turnschuhe zu entwenden und war von dem Ladendetektiv darauf angesprochen worden. Als er versuchte zu fliehen, hielt der 54-Jährige ihn fest, woraufhin der Jugendliche eine Weinflasche aus einem Regal griff, sie zerschlug und den Mann damit attackierte. Daraufhin kam ihm der 28-Jährige zur Hilfe. Dies führte zu einer weiteren Eskalation des 15-Jährigen, der auch auch auf ihn mehrfach mit der abgebrochenen Weinflasche einschlug. Beide erlitten dabei zum Teil tiefe Schnittverletzungen. Sie wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die eintreffenden Polizeikräfte beruhigten die Situation und nahmen den 15-Jährigen fest. Hierzu wurden ihm Handfesseln angelegt.

Noch im Geschäft, ohne direkte Einwirkung von außen hörte der Jugendliche auf zu atmen. Direkt eingeleitete Erste Hilfe Maßnahmen, sowie die Lösung der Fixierung führten nach nur wenigen Sekunden dazu, dass er wieder eigenständig zu atmen begann. Sofort rastete der 15-Jährige erneut aus. Er griff wiederholt eine Weinflasche, zerschlug sie und versuchte damit, sich selbst zu verletzen. . Die Polizisten konnten dies sofort unterbinden und ihm wurden die Handfesseln wieder angelegt. Daraufhin spuckte der 15-Jährige die Rettungs- und Einsatzkräfte an, so dass ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt wurde.

Er wurde in Gewahrsam genommen. Seine Arrestfähigkeit wurde durch einen Arzt bestätigt. Hier kam es zu weiteren Angriffen auf Polizisten, der Jugendliche trat und schlug um sich. Gegen ihn wurden diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt. Die Polizei und auch das Jugendamt stehen in engem Austausch, um über das weitere Vorgehen mit dem unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu entscheiden. Darüber wird auch das Migrationsamt in Kenntnis gesetzt werden. Als er an Mitarbeiter einer Hilfseinrichtung übergeben werden sollte, warf er einen Stein in die Glastür an der Polizeiwache, beschädigte diese und wurde erneut festgenommen. Derzeit befindet er sich weiterhin im Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen auch zu diesem Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell