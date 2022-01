Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Garage

Gößnitz (ots)

Am 28.01.2022 im Zeitraum von 02:45-19:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter aus einer Garage in der Walter-Rabold-Straße ein Moped S 51 in der Farbe blau entwendet. Das Moped war nicht versichert. Am 29.01.2022um 10:15 Uhr teilte der Eigentümer mit, dass er das Moped in Gößnitz wieder aufgefunden hat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Moped wieder an den Eigentümer übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell