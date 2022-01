Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer unter Raschgifteinfluss festgestellt

Altenburg, Schmölln (ots)

Altenburg: Am 29.01.2022 um 19:28 Uhr wurde in der Bahnhofstraße der Fahrer eines Pkw BMW kontrolliert. Dabei verlief ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 41-jährigen Fahrer positiv auf Meth Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Schmölln: Am 28.01.2022 um 19:50 Uhr wurde in der Crimmitschauer Straße der Fahrer eines Pkw VW kontrolliert. Dabei verlief ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 20-jährigen Fahrer positiv auf Meth Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Altenburg: Am 30.01.2022 um 23:30 Uhr wurde in der Rosa-Luxemburg-Straße der Fahrer eines Pkw Mercedes kontrolliert. Dabei verlief ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 44-jährigen Fahrer positiv auf Meth Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell