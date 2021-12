Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit Pkw in den Graben gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10.12.2021 fuhr eine 57-Jährige auf dem Prozessionsweg in Ahlen mit ihrem Pkw in einer Kurve in einen Graben. Dabei entstand kein Sachschaden. Allerdings war die Münsteranerin alkoholisiert, so dass ihr Blutproben entnommen wurden. Des Weiteren leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren ein, stellten den Führerschein der Frau sicher und untersagten ihr die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

