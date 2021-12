Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unter Drogeneinfluss Transporter gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10.12.2021 hielten Polizisten gegen 14.25 Uhr einen Transporterfahrer auf der Blumenstraße in Ennigerloh an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 32-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Diesen Verdacht bestätigte ein Drogenvortest, den der Bielefelder durchführte. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann mit zur Entnahme einer Blutprobe und untersagten ihm die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen. Des Weiteren stellten sie nach Rücksprache mit den Vorgesetzten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der 32-Jährige konnte keinen Führerschein vorweisen, so dass nach einer Überprüfung der Verdacht besteht, dass er keinen besitzt. Folglich leiteten die Einsatzkräfte gleich zwei Ermittlungsverfahren gegen den Bielefelder ein.

