POL-KA: (KA) Neureut - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Unbekannte Täter drangen am Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung in Neureut, An der Vogelhardt ein und entwendeten Bargeld, sowie zwei Laptops.

Zunächst warfen die Täter zwischen 17:40 Uhr und 21:00 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses ein, durch das sie Zugang in die dort befindliche Wohnung bekamen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

