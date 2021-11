Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gefährliche Körperverletzung am Werderplatz

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag ist gegen 16:15 Uhr ein 54-Jähriger Opfer einer gefährlichen Körperverletzung am Werderplatz geworden. Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt, kam es zwischen dem Mann und einem 21-Jährigen mutmaßlich wegen einer Zigarette zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Täter habe hierbei geschlagen und getreten, aber auch einen Wäscheständer und eine Wodkaflasche als Waffe eingesetzt. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen. Der Beschuldigte konnte kurz nach der Tat von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Gegen den 21-Jährigen wird eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.

