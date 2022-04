Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw mit Bierflasche beschädigt

Gronau (ots)

Am Mittwoch stellte eine Gronauerin gegen 13.00 Uhr fest, dass der linke vordere Kotflügel ihres Pkws beschädigt war (ca. 1.000 Euro Schaden). Am Tatort lag eine total zersplitterte Flasche Krombacher. Die Tatzeit steht nicht fest. Am Montagabend hatte die Geschädigte den Pkw auf der Ahauser Straße vor der Einfahrt des Wohnhauses abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell