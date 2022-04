POL-BOR: Stadtlohn - Cabrio-Faltdach aufgeschlitzt

Gescher (ots) - An der Fassade eines Schulgebäudes in Gescher haben sich Unbekannte am vergangenen Wochenende in Gescher zu schaffen gemacht. Die Täter beschädigten dabei zwei Tontafeln der Wandverkleidung. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Schulgelände am Borkener Damm. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Thorsten ...

mehr