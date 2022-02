Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Unbekannte brechen in Baustelle ein und entwenden Starkstromkabel

Krefeld (ots)

Heute Morgen (14. Februar 2022) meldete ein Mann einen Einbruch in eine Baustelle an der Parkstraße. Die Unbekannten hatten am vergangenen Wochenende den Maschendrahtzaun durchtrennt und waren so auf das Grundstück gelangt. Sie brachen einen Baucontainer auf und entwendeten zudem rund 200 Meter Kupferkabel. Zeugen werden gebeten, sich unter 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (54)

