Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Verkehrsunfall auf dem Charlottering - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (10. Februar 2022) gegen 6:40 Uhr befuhren ein 35-jähriger BMW-Fahrer und ein 33-jähriger Citroën-Fahrer den Charlottering auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Duisburg. Nachdem der Citroën-Fahrer in Höhe der Umspannanlage Mühlenberg auf den rechten Fahrstreifen fuhr, kam es im weiteren Verlauf zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Um den Unfallhergang zu klären sucht die Polizei Krefeld nach Zeugen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (53)

