Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 11/12.09.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Alkoholisierter randaliert und zeigt den "Hitlergruß" Am Samstagnachmittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Aurich in den Lüchtenburger Weg gerufen, da dort eine männliche Person randalieren und verfassungsfeindliche Aussprüche von sich geben sollte. Vor Ort konnte dann der 38-jährige, amtsbekannte und alkoholisierte Verursacher angetroffen werden. Aber auch im Beisein der Beamten änderte er sein Verhalten nicht und zeigte u.a. erneut den s.g. "Hitlergruß". Aufgrund der Gesamtumstände wurde er schließlich dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er u.a. noch einen hinzugezogenen Richter beleidigte. Der 38-jährige Auricher muss sich nun aufgrund diverser Straftaten rechtlich verantworten.

Aurich - Streit mündet in mehreren Körperverletzungen

Ebenfalls am Samstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, gerieten zunächst zwei männliche Jugendliche aus Aurich im Bereich der Popenser Straße in Streit. Dies führte dazu, dass mehrere Familienangehörige von beiden Seiten hinzukamen. Die Situation eskalierte, so dass auch die jeweiligen Familien in Streit gerieten. Schlussendlich kam es zu mehreren Körperverletzungen. Die Streitparteien konnte jedoch getrennt und entsprechende Strafanzeigen aufgenommen werden. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich unter 04941/6060 mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Aurich- Unfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin Durch einen Zusammenstoß leicht verletzt wurde am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr eine 80-jährige Auricherin, welche mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg entlang der Raiffeisenstraße befuhr. Im Einmündungsbereich zur Jadestraße übersah dies der 85-jährige Fahrer eines Mercedes Benz, ebenfalls aus dem Kreis Aurich. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin leicht verletzt und im Rettungswagen behandelt werden musste.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Mofaroller - Zeugen bzw. Beteiligte gesucht (2021 01 085 451) Eine 16-jährige Wittmunderin befuhr am frühen Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, mit ihrem Roller (bbH 25 km/h) den Forstweg in Wittmund aus Richtung Leepens kommend in Richtung Lavey. In Höhe Haus Nummer 35, durchfuhr ein dunkler Pkw im dortigen Kurven-/Einmündungsbereich von rechts kommend die Fahrbahn im zu engen Bogen und verstieß hierbei gegen das Rechtsfahrgebot. Obwohl die junge Rollerfahrerin die Situation schnell erkannte und fast zum Stehen gekommen war, touchierte der Pkw den Roller leicht, sodass die Heranwachsende zu Fall kam. Beide Beteiligten sprachen im Anschluss miteinander. Nachdem man gegenseitig festgestellt hatte, dass offensichtlich niemand verletzt und augenscheinlich kein Schaden entstanden war, trennte man sich wieder, ohne die Personalien auszutauschen. Die Wittmunderin hatte sich auch nicht das Kennzeichen des beteiligten Pkws oder andere Angaben zum Fahrzeug oder der Person gemerkt bzw. notiert. Sie konnte lediglich angeben, dass es sich um eine ca. 35-jährige Frau in einem dunklen Pkw gehandelt habe. Am Folgetag erzählte sie ihrer Familie von dem Vorfall. Hierbei erwähnte sie dann auch, dass sie diverse Hautabschürfungen erlitten habe. Der erziehungsberechtigte Vater nahm daraufhin den Roller in Augenschein. In Folge des Verkehrsunfalles wurden dann auch Kratzspuren an der Verkleidung des Rollers festgestellt. Aufgrund dessen meldete sich die Familie bei der der Polizei, um den Unfall protokollieren zu lassen. Die beteiligte Pkw-Fahrerin bzw. Zeugen des Unfalls werden hiermit gebeten sich bei Polizei in Wittmund unter Tel. 04462/911-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell