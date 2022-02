Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Drei aufgebrochene Autos - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Ein Unbekannter hat am Krützpoort die Seitenscheibe von drei Pkw eingeschlagen und die Handschuhfächer durchwühlt. Am Donnerstag (10. Februar 2022) hatte der Mitarbeiter eines Wachdienstes die aufgebrochenen Autos gegen 3 Uhr entdeckt und die Polizei informiert. Diese sucht nun nach Zeugen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (52)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell