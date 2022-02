Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Strafverfolgungsbehörden gehen gegen Impfpassfälschungen vor - Einladung zur Pressekonferenz

Am Dienstagmorgen (8. Februar 2022) durchsuchte die Polizei Krefeld sieben Wohnungen in Krefeld, eine in Kempen und ein Ladenlokal in der Krefelder Innenstadt. Die Durchsuchungen sind das Ergebnis aus verschiedenen Ermittlungsverfahren. Ziel war es, gegen Impfpassfälscher und Nutzer von gefälschten Impfausweisen vorzugehen. Hintergrund sind die im letzten Jahr verschärften Gesetze.

Dazu findet am Freitag, dem 11. Februar 2022, um 10:15 Uhr eine Pressekonferenz im Landgericht Krefeld (Raum 167), Nordwall 131, statt. Aufgrund der Zugangskontrollen bitten wir Sie, genügend Zeit einzuplanen. Im Gericht gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske. Wir bitten um Anmeldung unter pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 634 1111. (50)

