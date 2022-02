Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verberg: Einbrecher von Wohnungsinhaber überrascht - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (1. Februar 2022) ist ein Einbrecher von einem Wohnungsinhaber an der Leydelstraße auf frischer Tat erwischt worden.

Gegen 17:50 Uhr hörte der 53-jährige Krefelder Geräusche aus dem Souterrain-Bereich seiner Maisonette-Wohnung. Die dortige Eingangstür führt in den Keller des Mehrfamilienhauses, wo sich mehrere Kellerräume befinden. Er sah im Treppenhaus nach und traf auf einen Mann, der gerade aus dem Keller kam. Als er ihn ansprach, flüchtete der Täter. Der 53-Jährige informierte die Polizei. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Laut Beschreibung ist der Täter 1,80 Meter groß, hat eine sehr schlanke Statur, ein schmales Gesicht, einen dunkelblonden Schnauzbart sowie ein ungepflegtes und "osteuropäisches" Erscheinungsbild. Er sprach mit einem russischen oder polnischen Akzent und trug eine schwarze Kappe mit weißem Schriftzug "TACK", einen schwarzen Rucksack, eine graue, dünne Jacke sowie eine schwarze Hose.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (47)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell