POL-MA: Angelbachtal

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Zweiradfahrer - Zeugen werden gesucht

Angelbachtal (ots)

Gegen 19 Uhr des gestrigen Samstags kam es in Angelbachtal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Der 17- Jährige Fahrer bog mit seinem Leichtkraftrad von der Talstraße in die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Waldangelloch. Der bislang unbekannte PKW-Fahrer/in wollte bei der Einmündung Holbinsenstraße nach links auf die bevorrechtigte Wilhelmstraße einbiegen. Zunächst hielt der Pkw an der Einmündung an, fuhr jedoch darauf wieder an und bog ab. Der Leichtkraftrad-Fahrer bremste daraufhin stark ab, geriet ins Rutschen und stürzte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer/in setzte die Fahrt fort. Der Leichtkraftrad-Fahrer erlitt Schürfwunden und Prellungen am Knie und Handgelenk. Es handelte sich um ein dunklen PKW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07261-6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

