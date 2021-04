Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Günterstal: Lkw beschädigt Oberleitung

Freiburg (ots)

Am heutigen Vormittag, 15.04.2021, wurde der Polizei gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Schauinslandstraße/Wonnhaldestraße gemeldet.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der Lkw-Fahrer die Schauinslandstraße stadtauswärts und riss die dort verlaufende Oberleitung aufgrund der gekippten Ladefläche runter.

Die Verkehrspolizei musste zunächst die Fahrbahn gen Freiburg vollsperren, was zunächst zu einem größeren Rückstau führte. Aktuell wird der Verkehr an der Unfallstelle wechselseitig vorbei geführt, was zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen führt.

Bis wann die Unfallstelle wieder frei gegeben wird kann aktuell nicht eingeschätzt werden.

Stand: 13:30 Uhr

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell