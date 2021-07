Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: Zwei Leichtverletzte und 20000,- Euro Sachschaden

Hamm-Norden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 5. Juli, gegen 14 Uhr wurden zwei Personen auf der Kreuzung Nordenstiftsweg/Plaggenwiese leicht verletzt. Ein 33-jähriger Fiesta-Fahrer befuhr den Nordenstiftsweg in östlicher Fahrtrichtung. Eine 72-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Plaggenwiese in nördlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf den Nordenstiftsweg abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde gesperrt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 20000,- Euro. (kt)

