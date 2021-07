Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht in der Brüderstraße

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 3. Juli, gegen 23.30 Uhr, wurde ein grauer Opel Corsa bei einer Unfallflucht auf der Brüderstraße beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Eine Zeugin hört einen lauten Knall im Bereich der Brüderstraße - kurz darauf fuhr ein schwarzer Wagen von der Unfallstelle in Richtung Westen. Zurück blieb ein geparkter Opel Corsa mit einem geschätzten Frontschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

