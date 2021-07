Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tankstelle - Täter flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannter Mann brach am Sonntag, 4. Juli 2021, in den frühen Morgenstunden in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hafenstraße ein. Um 01.23 Uhr wurde der aufgeschaltete Alarm in der Tankstelle ausgelöst, als der Täter die Eingangstür mit Gewalt aufdrückte und den Glaseinsatz dabei beschädigte. Der Täter konnte anschließend hinter dem Tresen Zigaretten in größerer Menge erbeuten. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Einbrecher mit der Beute, wurde aber von der Überwachungskamera während der Tatausführung videografiert. Anhand der Aufzeichnungen kann der Dieb wie folgt beschrieben werden: männlich, korpulente Statur, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli, Kappy und trug eine blaue Trainingstasche bei sich. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (as)

