Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls - drei Schwerverletzte und hoher Sachschaden

Hamm-Herringen (ots)

Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 03. Juli 2021, gegen 20.45 Uhr, im Kreuzungsbereich Kamener Straße / Herringer Weg / Radbodstraße verletzt. Ein 48-jähriger VW-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Kamener Straße in Richtung Bockum-Hövel und beabsichtigte im besagten Kreuzungsbereich nach links auf den Herringer Weg abzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes eines 30-Jährigen, welcher wiederum von der Radbodstraße kommend seine Fahrt geradeaus auf der Kamener Straße fortsetzen wollte. Die beiden Fahrzeugführer wie auch ein 10-jähriges Kind im Auto des VW-Fahrers wurden dabei schwer verletzt und zur stationären Behandlung Hammer-Krankenhäusern zugeführt. Es stellte sich heraus, dass ein Autofahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die betroffenen Verkehrsflächen wurden für die Dauer der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Ferner waren die verunfallten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. (as)

