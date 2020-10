Polizei Dortmund

POL-DO: Mülltonnen und Hecke brennen in Dortmund-Eving - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

In Dortmund-Eving haben in der Nacht zu Samstag (3. Oktober) zwei Mülltonnen sowie eine Hecke gebrannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Polizei und Feuerwehr waren zunächst gegen 3.30 Uhr alarmiert worden. An der Bergstraße/Ecke Kappenberger Straße brannte ein Müllcontainer, den die Feuerwehr löschte. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Mülltonnenbrand an der Bergstraße bekannt, der ebenfalls gelöscht werden musste. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten an der Grävingholzstraße (Höhe Solacker) zudem einen kleinen Brand in einer Hecke.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im betroffenen Bereich in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

