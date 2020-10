Polizei Dortmund

POL-DO: Lkw durchbricht Mittelschutzplanke - Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall auf der A 46

Ein Lkw hat am Samstagmorgen (3. Oktober) auf der A 46 die Mittelschutzplanke durchbrochen. Der Verkehrsunfall sorgte für länger andauernde Sperrungen. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt.

Er war den ersten Zeugenangaben zufolge an der Anschlussstelle Iserlohn-Zentrum gegen 6.40 Uhr auf die Autobahn in Richtung Hagen aufgefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er kurz danach die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug zunächst mit der Schutzplanke, bevor es nach links abgewiesen wurde. Der Sattelzug durchbrach anschließend die Mittelschutzplanke und beschädigte diese auf einer Länge von fast 100 Metern.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus.

Während der Bergung des Lkw musste die A 46 an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Hagen konnte gegen 12.45 Uhr aufgehoben werden. Die Sperrung des linken Fahrstreifens in Richtung Iserlohn durch die Autobahnmeisterei hält bis in den Sonntagvormittag hinein an.

