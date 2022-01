Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: 16-Jähriger wird auf dem Schulweg angefahren

Krefeld (ots)

Am heutigen Montag (31. Januar 2022) wollte ein junger Krefelder gegen 7:55 Uhr die Kempener Straße überqueren. Als er den Fußgängerüberweg auf Höhe der Feldblumenstraße betrat, wurde er von einer 33-jährigen Autofahrerin erfasst, die auf der Kempener Straße in Richtung Venloer Straße unterwegs war. Der Junge stürzte zu Boden. Die Frau stieg aus und kümmerte sich sofort um ihn. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (44)

