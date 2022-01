Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Gestern Abend, am Samstag (29. Januar 2022), kam es zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und Motorradfahrer, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 18:20 Uhr befuhr der 35-jähriger Autofahrer aus Krefeld, die Werner-Voß-Straße in Richtung Bockum und bog an der Einmündung zur Traarer Straße nach links ab. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer die Werner-Voß-Straße in entgegengesetzter Richtung, den Europaring.

Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Lebensgefahr bestand nicht für ihn, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in mittlerer Sachschadenshöhe. Die Ermittlungen dauern an.(42)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell