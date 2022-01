Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener-Feld/Baacksehof: Nach Verkehrsunfall: Radfahrer fordert Bargeld und flüchtet anschließend - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (27. Januar 2022) war die 42-jährige VW-Fahrerin gegen 19:25 Uhr auf dem Nauenweg in Richtung Marktstraße unterwegs. Als sie nach links in die Straße Am Baackeshof abbog, hielt sie kurz vor dem Fahrradweg an, um einen Radfahrer passieren zu lassen, der in Richtung Alte Gladbacher Straße gefahren war. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Radfahrer ungebremst in die rechte Seite des Autos und beschädigte es dabei. Als die Fahrerin ausstieg, verlangte der Mann Bargeld von ihr. Während sie die Polizei informierte, flüchtete der Radfahrer plötzlich in Richtung Baackesweg.

Der Mann ist circa 50 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hatte braune lange lockige Haare, sehr spröde Lippen und trug eine schwarze Jogginghose.

Zur Aufklärung des gesamten Geschehens sucht die Polizei Krefeld Augenzeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an uns wenden. (40)

