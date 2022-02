Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Polizeibekannter Mann will Auto knacken - Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Die Polizei konnte einen Mann festnehmen, der auf der Lessingstraße versucht hat, ein Auto aufzubrechen. Eine Zeugin hatte ihn am Dienstag (8. Februar 2022) gegen 16:45 Uhr dabei beobachtet, wie er sich vor dem Pkw auffällig umschaute und sich dann am Autofenster zu schaffen machte. Die herbeigerufenen Beamten konnten den Mann in der Nähe stellen. Bei ihm fanden sie Drogen und einen Schraubendreher. Der polizeibekannte 61-Jährige wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Bei dem Mann wurde ein anthrazitfarbenes Damen-Pedelec der Marke Telefunken sichergestellt. Im Fahrradkorb lag ein beschädigtes Kettenschloss. Die Polizei bittet eine mögliche Eigentümerin, sich unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (51)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell